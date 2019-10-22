لندن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسوقعت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل موالية لتركيا اليوم على محاور واقعة بريف مدينة عين عيسى عند أحد الطرقات الواصلة إلى مدينة عين العرب في سوريا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن الاشتباكات تركزت على محاور صوامع كفيفة وحيمر ومحيط وبيدة حيث تمكنت "قسد" من استعادة قريتين كانت تلك الفصائل قد سيطرت عليها لعدة ساعات، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية بين الطرفين المعنيين.// انتى //10:35ت م0031