روما 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة،اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وكيل وزارة الدفاع الإيطالي أنجيلو توفالو.وقدم الدكتور الربيعة خلال اللقاء لمحة عن الجهود الإنسانية للمملكة ممثلة بالمركز ودوره اللافت في خدمة المحتاجين ودعم الفقراء وحماية المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتجارية، ومنه ما يتم تقديمه للأشقاء اليمنيين داخل اليمن وخارجها في الصومال وجيبوتي والمملكة، وتنفيذه المشاريع النوعية مثل مشروع "مسام" لنزع الألغام من الأراضي اليمنية ومشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين ومراكز الأطراف الصناعية، وبرنامج التطوع الخاص بالمركز، إضافة إلى المشاريع المنفذة لصالح اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.كما تطرق معاليه للتحديات التي تواجه العمل الإنساني وخصوصًا في اليمن ،مؤكدًا أنها لم تشكل عائقًا أمام المركز في إيصال مساعداته وتقديمها للمحتاجين دون تحيز، إذ يدعم المركز المستشفيات التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ومنها مستشفى السلام في صعدة والمستشفى السعودي في حجة.وأشاد توفالو بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة وبلاده منوهًا بأعمال المركز المتنوعة في المجالات الإغاثية والإنسانية.// انتهى //10:42ت م0032