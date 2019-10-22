الجزائر 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمشاركة رئيس الدولة الجزائري عبدالقادر بن صالح في منتدى أفريقيا- روسيا غدًا بمدينة سوتشي الروسية، مشيرةً إلى أن المنتدى يبحث الشراكة بين القارة الأفريقية وروسيا.ونقلت تأكيد السُلطات التونسية مقتل إرهابي بارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب بمدينة القصرين شرقي تونس، لافتةً أن الأمر يتعلق بالجزائري مراد بن حمادي الشايب قائد كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية.وأشارت إلى مشاركة الآلاف من السودانيين في مظاهرة مليونية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى لاستكمال الثورة ضد نظام الرئيس السابق بحل حزبه المؤتمر الوطني.وواصلت صحف الجزائر الاهتمام بالاحتجاجات في لبنان لليوم الخامس على التوالي، وإعلان حكومة سعد الحريري حزمة إجراءات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.// انتهى //10:49ت م0033