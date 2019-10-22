بروكسل 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسبدأ النواب الأوروبيون المجتمعون خلال الجلسة العامة الشهرية للبرلمان الأوروبي اليوم مناقشة آخر المستجدات المسجلة على ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ويستمع النواب تباعًا لرئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية وكبير مفاوضي الاتحاد.وأوضح مصدر أوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي قرر تبني نهج الانتظار والترقب تجاه مجريات الأحداث في لندن، مما سيؤخر التصويت في البرلمان الأوروبي بينما يستمر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في التشاور مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد مهلة خروج المملكة المتحدة من التكتل.فيما أبان منسق خروج بريطانيا في البرلمان الأوروبي غي فيرهوفستات أن البرلمان الأوروبي لن يصوت على اتفاقية الانسحاب الجديدة حتى يقرر البرلمان البريطاني ما إذا كان سيصدق على الصفقة أم لا.واجتمعت مجموعة البركسيت داخل المجلس التشريعي الأوروبي، وقررت تقديم المشورة لزعماء المجموعات الرئيسة في ستراسبورغ قبل حسم مجلس العموم البريطاني موقفه.// انتهى //10:56ت م0035