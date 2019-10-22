الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأعلنت وزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أكتوبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.265 مليار ريال سعودي.وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسمت إلى أربع شرائح الأولى، تبلغ 1.130 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 654 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، والشريحة الثالثة، تبلغ 362 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.471 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، فيما تبلغالشريحة الرابعة، 5.119 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 20.615 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2049 ميلادي.// انتهى //11:19ت م0041