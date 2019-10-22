المنامة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنظمت وزارة الصحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ورشة عمل للشركات حول آلية الفسح المحدثة في المنافذ السعودية، بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وبمشاركة مجموعة من الشركات.وأوضحت الوكيل المساعد للصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية الدكتورة مريم الهاجري أن الورشة تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين المملكتين الشقيقتين، لتيسير وتسهيل إجراءات التصدير وآليات الفسح عن الإرساليات الخاصة بالمنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية إلى المملكة العربية السعودية.وبينت أن هذه الورشة بمثابة الطريق الذي ستسير عليه جميع الإرساليات التي ترد لمنافذ المملكة العربية السعودية، التي ستطبق اختياريًا ابتداءً من الأول نوفمبر، وستصبح إلزامية بدءاً من أغسطس 2020، حيث ستسهم الآلية الجديدة في منح المستوردين خيارات متعددة لفسح إرسالياتهم، وإمكانية الفسح المسبق قبل وصول الإرسالية، وإمكانية إنهاء الإجراءات لفسح الإرسال بمستودعات المستورد.وأشارت إلى أن الورشة تركز على تعريف الشركات بالمتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية والأدوية الطبية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات المتخذة لتذليل التحديات أو أية عوائق قد تواجهها الشركات، بما يسهم في تسريع وتسهيل عملية إجراءات فسح الإرساليات ويضمن سلامة المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية.وأعربت الهاجري عن الشكر للهيئة العامة للغذاء والدواء وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي الدكتور هشام الجضعي، ولغرفة تجارة وصناعة البحرين لتعاونهم المستمر مع وزارة الصحة.// انتهى //11:25ت م0042