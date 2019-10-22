الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقاً وهي (داعية، مُراقب، إمام، مؤذن، حارس أمن) في مختلف مناطق المملكة.‎وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز بن سعود العسكر، أن هذه الوظائف على نظام التعاقد التابع للتأمينات الاجتماعية، وأن لكل وظيفة شروط مخصصة، ويشترط التفرغ التام في جميع الوظائف المُعلن عنها، مبيناً أن وظائف "الدعاة" و"المُراقبين" و"حراس الأمن" للنساء والرجال.وأفاد العسكر أن الوزارة أتاحت الفرصة لجميع المتقدمين والمتقدمات للاستعلام عن نتائج التقديم عبر منصة التوظيف على بوابة الوزارة الإلكترونية، وسيتم إرسال رسائل نصية للمقبولين مبدئياً بموعد ومكان المقابلة الشخصية بحسب كل منطقة.‎وأكد العسكر حرص الوزارة على منح الفرصة الوظيفية للمؤهلين والمؤهلات من المواطنين والمواطنات، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، ليسهموا في الارتقاء بالخدمات التي تقدم في كافة مجالات العمل التي تقوم بها الوزارة، وخصوصاً في مجال الدعوة والإرشاد، وخدمة بيوت الله والعناية بها.// انتهى //11:46ت م0046