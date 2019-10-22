نجران 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران "جستر" أمس، محاضرة بعنوان "استخدام العصا البيضاء للكفيف"، وذلك بمقر مستشفى نجران العام الجديد بالشرفة.واشتملت المحاضرة التي ألقاها سفير "جستر" نجران 2019 ماجد القارح، على توضيح أساليب التعامل مع المكفوفين، ومهارات التواصل معهم، وتقديم المساعدة لهم بطريقة علمية، كما صاحب ذلك عرض تعريفي عن استخدامات العصا البيضاء، مع تطبيق عملي لكيفية استخدامها.// انتهى //12:01ت م0048