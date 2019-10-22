كابل 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسقُتل ما لايقل عن 15 شرطيًا اليوم في هجومين مسلحين لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.وأوضح عضو مجلس الإقليم غلام رباني أن رجال الشرطة قُتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش في منطقة علي أباد، كما نصبوا كمينًا لقوات أمنية أفغانية في نفس المنطقة.وأضاف أن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش أخرى بالمنطقة منذ عشرة أيام مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن عشرة من رجال الشرطة.// انتهى //12:01ت م0049