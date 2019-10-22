لندن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم برفض رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو طرح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التصويت أمس.وتحدثت عن إقرار الحكومة اللبنانية حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى نزع فتيل الغضب الشعبي بعد خمسة أيام من الاحتجاجات المطالبة بإقالة الحكومة لتردي الوضع الاقتصادي.وكتبت هذا الصباح عن مغادرة قوافل القوات الأمريكية سوريا، حيث توجهت مئة شاحنة ومركبة مدرعة في طريقها للحدود إلى إقليم كردستان بالعراق قبل عودتها إلى الولايات المتحدة، بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهمتها هناك.// انتهى //12:19ت م0051