نجران 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة بعنوان "الإدارة بالعلاقات الإنسانية"، وذلك في مقر فرع وزارة النقل بالمنطقة.وتأتي الدورة في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والإدارات والأجهزة الحكومية بهدف تدريب منسوبيها لإكسابهم المعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من خلق بيئة عملية مناسبة لكسب ثقة العاملين معهم لرفع مستوى الكفاءة والإنجاز في مؤسساتهم.واشتملت الدورة على عدد من المحاور منها: أهمية العلاقات الإنسانية في الإدارة، ومساهمتها في التطوير الإداري، و القدرة على فهم العلاقات بين الموظفين، والعمل على تحسين الأداء، والمهارات الأساسية لتحديد المشاكل والحلول، و إقامة الحوارات المتبادلة بين الإدارة والموظفين، ودور التحفيز والتطوير، وأساليب اتخاذ الإجراءات التأديبية، وتدريب عملي.// انتهى //12:29ت م0055