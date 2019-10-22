القدس المحتلة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود تقدمهم المتطرف "يهودا غليك" اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين اليهود برفقة المتطرف "يهودا غليك" تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.// انتهى //13:25ت م0084