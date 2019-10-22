الباحة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في البهو الرئيسي بديوان الإمارة اليوم فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية وذلك توافقا مع الحملة التي تطلقها وزارة الصحة بهذا الخصوص في عموم مناطق المملكة.كما دشن سموه أعمال سير الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في منطقة الباحة.واستمع سمو أمير الباحة خلال التدشين إلى شرح من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج عن حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا التي تستهدف ما يقارب 70 ألف شخص في مجمل قطاعات المنطقة الصحية ، مشيراً إلى أن التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية يعدّ الطريقة الأفضل والوحيدة للوقاية من الإنفلونزا خصوصا كبار السن, حيث تفيد الدراسات أن 90٪ من الأصحاء البالغين الذين أخذوا التطعيم لم يصابوا بهذا المرض .وبين أنه تم تنفيذ العديد من البرامج والأعمال التوعوية الصحية لمرض سرطان الثدي الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام ، منوهاً بتدشين سموه للحملتين ودعمه ومتابعته لما فيه تطوير الخدمة الصحية في المنطقة.حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //13:27ت م0086