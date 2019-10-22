الباحة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة حاضنة أعمال جامعة الباحة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، الذي قدم لسموه شرحاً عن حاضنة أعمال الجامعة التي تعد منصة دعم مقدمة من جامعة الباحة، وإحدى مبادراتها التي تخـدم المنطقة، مشيراً إلى حرص الحاضنة على جلب الأفكار الريادية لشباب وفتيات المنطقة في تخصصات تخدم توجهات منطقة الباحة تحديداً، والمملكة عموماً، في مجالات الابتكار الزراعي والتعليم والتقنية والابتكار السياحي والذكاء الاصطناعي وغيرها.وثمّن معاليه تدشين سمو أمير المنطقة لحاضنة أعمال جامعة الباحة، وكل ما يقدّمه سمّوه من دعم ومتابعة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه ومتابعته لكل ما يخدم الجامعة وتحقيق مصالحها، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها في ظل الدعم السخي من لدن حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -، وتحفيز ودعم شباب وفتيات المنطقة.من جهته أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس الغامدي أن الحاضنة تسعى إلى أن تكون المتبني والداعم الأول لتجسيد أفكار وابتكارات شباب وفتيات الباحة وتحويلها إلى واقع ملموس، يحفز ويدعم تطور المنطقة، إضافة إلى مساندة وتحفيز الأفكار والمشاريع، وتقديم الرعاية المبتكرة ذات الطابع الاستثماري، وتبنّي رواد الأعمال الناشئين، وتوعية الطلاب وتغيير الفكر لمفهوم ريادة الأعمال، وإبراز قصص نجاح مشاريع طلاب الجامعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتمهيد الطريق لهم لصنع مستقبل أفضل.وفي ختام الاستقبال تسلم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية من معالي مدير جامعة الباحة بهذه المناسبة.حضر التدشين وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة رحمة الغامدي، وعميد التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور نايف الزهراني، والمشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور زياد الزيادي، ومساعدة المشرف الدكتورة عزلاء الغامدي، ومنسوبو المركز ومنسوباته.// انتهى //13:34ت م0087