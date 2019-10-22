المنامة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطتين أمنيتين في محافظة صلاح الدين في العراق الذي أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.وأكدت الخارجية البحرينية تضامن المنامة مع بغداد في جهودها الرامية لمحاربة الإرهاب، مجددة موقفها الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والمصابين بالشفاء.// انتهى //13:43ت م0089