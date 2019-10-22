الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه.وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، خصوصاً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.واستعرض العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله -، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.// انتهى //13:48ت م0091