أبها 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسوقعت أمانة منطقة عسير أمس 9 عقود استثمارية مع شركة الاتصالات السعودية "stc" بهدف تقوية شبكة الاتصالات الخلوية في مدينة أبها.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه العقود تأتي ضمن خطة تقوية خدمات الاتصالات في العديد من المواقع في مدينة أبها والمناطقة المحيطة، مشيرا إلى أن مدة العقد ستكون 5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 290 ألف ريال، مبينا أن هذا المشروع هو تجديد لعقود قائمة واستكمال لتوسع نطاق الخدمة .وأكد الحميدي أن هذه المشروعات الخدمية تحقق دعما لحركة الاتصالات، وتوفيرا لخدمات التقوية للعديد من المواقع في منطقة عسير بشكل عام، وهذا ما تسعى الأمانة إلى تنفيذه من خلال عقد هذه الشراكات مما سيؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية مميزة، ودعم لخدمات الاتصال بجودة عالية.// انتهى //13:48ت م0093