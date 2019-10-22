مسقط 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 01ر4007 نقطة منخفضًا بـ 4ر9 نقطة وبنسبة 23ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 39ر4016 نقطة.وبلغت قيمة التداول 548 ألفًا و 389 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 6ر18 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 673 ألفًا و 406 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 110ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 75ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //13:50ت م0095