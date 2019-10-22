عام / مدير جامعة حائل يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة
الثلاثاء 1441/2/23 هـ الموافق 2019/10/22 م واس
حائل 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس
استقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة محمد بن نوح الغويري .
وتم خلال الاستقبال بحث بدء حملة "هويتي انتمائي " والتي تستهدف طالبات الجامعة ممن لم يستخرجن الهوية الوطنية، إضافةً إلى عمل الفرق الميدانية من الأحوال المدنية في فروع الجامعة بمحافظات المنطقة والمجمعات الأكاديمية التابعة لها .
وأكد معالي مدير الجامعة خلال اللقاء أهمية التعاون بين الجامعة والإدارة العامة للأحوال.
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13:57ت م
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