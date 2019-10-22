حائل 23 صفر 1441هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم، مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة محمد بن نوح الغويري .وتم خلال الاستقبال بحث بدء حملة "هويتي انتمائي " والتي تستهدف طالبات الجامعة ممن لم يستخرجن الهوية الوطنية، إضافةً إلى عمل الفرق الميدانية من الأحوال المدنية في فروع الجامعة بمحافظات المنطقة والمجمعات الأكاديمية التابعة لها .وأكد معالي مدير الجامعة خلال اللقاء أهمية التعاون بين الجامعة والإدارة العامة للأحوال.// انتهى //13:57ت م0097