تبوك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك فرع النساء غداً, محاضرة بعنوان "تفسير سورة الفلق"، تقدمها تماضر آدم آل بدير, وذلك بعد صلاة المغرب في المقر النسائي بدعوي تبوك.وتأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:07ت م0135