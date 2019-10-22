الدمام 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، المصور المهندس الوليد بن خليل الفزيع.ونوه سموه بأهمية عمل المصورين الفوتوغرافيين في إظهار جماليات المنطقة، ودورهم في التعريف بمعالمها البارزة، مؤكداً أن إبداع المصورين السعوديين وصل إلى مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى التنافس القائم بينهم في إظهار ما تشهده بلادنا من نقلة نوعية ومشاريع تنموية في شتى المجالات وفي مختلف المناطق، لافتًا سموه إلى أن المصور يوقف لحظات الزمن من أجل تخليد مشهد أو ذكرى بمثابة وثيقة للأجيال، متمنياً سموه للمصور الفزيع التوفيق.من جهته أعرب المهندس الفزيع عن الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته الكريمة، وحرصه على دعم المصورين في المنطقة، مؤكداً أن ذلك دافع له ولكل مصور لبذل قدراته وطاقاته في خدمة بلاده.// انتهى //15:09ت م0136