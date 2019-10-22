أبهـا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واستطلق الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد يوم غد مبادرة "نساء في الأمن السيبراني" لتعزيز فرص نجاح المرأة في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بمشاركة نخبة من المتخصصات في المجال، وذلك في مركز دراسة الطالبات بالسامر بأبها.وتستهدف المبادرة جميع المهتمات بالأمن السيبراني من داخل الجامعة وخارجها، وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في تمكين المرأة ونجاحها في هذا المجال.فيما ستقيم الإدارة جناحًا تعريفيًّا في مركز دراسة الطالبات بالسامر لمدة يومين يتم خلاله تعريف منسوبات الجامعة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات ومجالاتهما، كما ستعقد الإدارة بعد غد على مسرح مركز دراسة الطالبات لقاءً مع أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة فاطمة تركستاني، ومديرة تمكين الأمن السيبراني في شركة الاتصالات السعودية الأستاذة أروى الحمد.كذلك تختتم مبادرة "نساء في الأمن السيبراني" فعالياتها بمشاركة مجتمعية تثقيفية للمرأة بمنطقة عسير في مجمع الراشد مول التجاري بأبها مساء الجمعة القادم.// انتهى //15:16ت م0139