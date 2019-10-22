باريس 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الذي يزور فرنسا حالياً وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:16ت م0140