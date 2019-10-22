سكاكا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ، تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان الجوف الشبابي "شباب توك" بمدينة سكاكا ،بجوار مركز الرعاية الصحية الأولية بالشلهوب .وبيّن مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح بأن إقامة هذا المهرجان تأتي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف منوهًا بدعم سموه لكافة الأنشطة الشبابية والفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة .وأكّد المريح بأن المهرجان مستمر إلى يوم الجمعة القادم ،موضحاً أن المهرجان يضم العديد من البرامج الفعاليات ( إقامة العروض المسرحية، والفنون الشعبية ، الأمسيات الشعرية والفنون التشكيلية ) والتي تهدف إلى خلق أجواء من المتعة والترفيه.وأشار إلى أن المهرجان يدعم المواهب المختلفة لدى الشباب من خلال منصة الموهوبين،والمسابقات الذهنية والألعاب الفكرية، والألعاب الإلكترونية والألعاب الشعبية ,( بطولةالشطرنج ، بطولة البلوت ، بطولة البلايستيشن ‎فيفا) .// انتهى //15:18ت م0141