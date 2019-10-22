حفر الباطن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 1:45 من ليلة يوم الثلاثاء 23 / 2 / 1441هـ باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل حيث تم بتوفيق الله تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء ولله الحمد.وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها, والله الهادي إلى سواء السبيل .// للصحف // // انتهى //15:21ت م0142