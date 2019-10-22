عرعر 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة فهد الديدب.واطلع سموه على تقرير " واس " المشتمل على التغطيات والمتابعات الإخبارية المتنوعة والتقارير والاستطلاعات الصحفية التي بثتها (واس) خلال الفترة الماضية،وأشاد أمير الحدود الشمالية بإطلاق وكالة الأنباء السعودية " واس " حساباتها الجديدة (الأخبار الملكية، والعام، وجودة الحياة، والرياضي)، بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعزيز وصول رسالة المملكة إلى العالم.وأكد سموه أهمية الوكالة كمصدر موثوق ومؤثر في نقل الأخبار بدقة وإعداد التقارير ذات الأثر الإيجابي في تعزيز الوضوح والمصداقية والحد من الشائعات، وتهيئة الرأي العام لفهم الأنظمة والقرارات والخطط والبرامج التنفيذية للتفاعل إيجاباً معها، إضافة لإبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.وأعرب سموه عن شكره للقائمين على المكتب لجهودهم الإعلامية المستمرة في تغطية أخبار المنطقة، ومواكبة تطورها وإظهار مسيرة تنميتها في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بسائر مناطق المملكة.// انتهى //16:08ت م0168