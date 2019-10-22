السيح 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسينظم مستشفى الولادة والأطفال بالخرج غداً ، فعاليات وبرامج توعوية بمناسبة الحملة الوطنية لمكافحة لسرطان الثدي تحت عنوان " لا تنتظري الأعراض .. أفحصي الآن " ، وذلك في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح .وتهدف الفعاليات والبرامج التوعوية ، إلى توعية السيدات والفتيات وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا المرض وبما يمكن تحقيقه من نسبة شفاء عالية في حالة الاكتشاف المبكر.// انتهى //16:15ت م0172