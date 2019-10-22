رام الله 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسدعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، والمخالفة للقانون الدولي والإنساني، وحقوق الإنسان والقرارات الأممية.وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم، تصعيد الاحتلال الاستيطاني الذي يسيطر على المشهد في الأرض المحتلة، عادَّتَهُ جزءًا من مخطط عدواني، تشرف دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة على تنفيذه ضد أبناء الشعب الفلسطيني.واستهجنت الوزارة العدوان اليومي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وآخرها انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي حدثت منذ الأمس، سواء بتحطيم زجاج منزل جنوب نابلس، وعمليات الاقتحام والقمع المتواصلة في العيسوية، ومخيم عايدة، والدوحة، وعزون، واللبن الشرقية، والاعتداء على عائلة في الخليل، عدا الاعتداءات المتكررة على قاطفي الزيتون والمتضامنين، وإقدامهم على إطلاق الرصاص الحي في الهواء لترهيبهم.وحذرت من مخططات ونوايا الاحتلال الكامنة خلف هذا التصعيد، مؤكدة مواصلة جهودها عبر بعثتها في الأمم المتحدة وجنيف، لتأكيد حق شعبنا في توفير الحماية الدولية له وفق القرارات الأممية الصادرة.// انتهى //16:16ت م0173