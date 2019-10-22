المنامة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,525.30 بانخفاض قدره 1.34 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.99 بانخفاض قدره 1.37 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و233 ألفاً و943 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 477 ألفاً و396 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 50 صفقة.// انتهى //16:17ت م0174