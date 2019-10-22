الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسيستضيف الاتحاد السعودي للتنس بعد الخميس البطولات الآسيوية للناشئين بالدمام والرياض وجدة وتستمر حتى ١٣ /١١ / ٢٠١٩هـ .ورفع رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي الشكر و التقدير لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على موافقة سموه الكريم على استضافة هذه البطولات التي تأتي في اطار الدعم والاهتمام المتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة في استضافة الفعاليات الرياضية القارية ولكافة الفئات العمرية.كما قدم العجاجي الشكر لمعالي مساعد الهيئة العامة للرياضة عبدالاله بن الدلاك لدعمة لأنشطة الاتحاد السعودي للتنس.وقال العجاجي : إن استضافه هذه البطولات الآسيوية هو امتداد ، للنجاح الذي حققه الاتحاد السعودي للتنس في استضافة بطولات الاعوام الماضية مما جعل الاتحاد الاسيوي للتنس يقوم بإسناد تنظيم هذه البطولات للاتحاد السعودي للتنس سنوياً, ضمن جدولة الجولات الآسيوية للاعبين الناشئين.وأوضح أن أمانة الاتحاد قد أكملت جميع الترتيبات الخاصة باستضافة هذه البطولات, حيث جرى التنسيق و الترتيب مع الهيئة العامة للرياضة ومكاتبها بالرياض والدمام وجدة ومعهد إعداد القادة والجهات ذات الاختصاص من أجل إنجاح استضافة هذه البطولات.// انتهى //16:32ت م0177