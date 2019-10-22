لندن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسهنأت الحكومة البريطانية , اليوم تونس, بمناسبة إنتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اندرو موريسون, في بيان له عن تطلع الحكومة البريطانية للعمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد والحكومة التونسية الجديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:51ت م0179