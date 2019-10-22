بغداد 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم, على انخفاض بنسبة 0.62%, متوقفاً عند 479.48 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 10 شركات, وارتفاع أسهم شركتين, فيما حافظت 16 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 722,608,910 سهماً, بقيمة 641,344,083 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 331 صفقة, شملت 28 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //16:52ت م0180