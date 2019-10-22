القطيف 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنظّم مكتب التعليم بمحافظة القطيف ممثلاً بشعبة العلوم اليوم، معرض "الكيمياء في حياتنا", الذي يأتي تزامناً مع الأسبوع العربي للكيمياء، وذلك بمدرسة الملاحة المتوسطة والثانوية في مقر الصالة الرياضية.وأوضح مشرف مادة الكيمياء معتصم العبدالله، أن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف إلى تعريف الطلاب وزواره بعلم الكيمياء من زواياه المختلفة, وذلك للدفع بهم قدماً إلى فهم أسراره العلمية وكيفية الاستفادة منه في حياتنا، إضافة لتعزيز المفاهيم وتنمية مهارات البحث والاستكشاف لدى الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.من جهته، أبدى رئيس شعبة العلوم عبدالله محمد البيشي إعجابه بما شاهده في المعرض وما تضمنه من محتوى نوعي برز فيه دور العلماء المسلمين وإنجازاتهم في علم الكيمياء، مشيدًا بقدرة الطلاب على تقديم المحتوى العلمي بأسلوب مشوق وجاذب، مؤكدًا أن ذلك ينعكس إيجابًا على نشر هذه الثقافة بين الطلاب وتوضيح أهميته في حياتنا.وقدم البيشي شكره وتقديره لقائد المدرسة عبدالله بن علي السنان, وللفريق العمل القائم على المعرض من معلمي العلوم نظير جهودهم المبذولة.// انتهى //16:54ت م0181