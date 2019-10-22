الرياض 23 صفر 1441ه 22 أكتوبر 2019م واسيشهد منتدى أسبار الدولي ضمن فعاليات دورته الرابعة 2019م التي ستقام ما بين 4 - 6 نوفمبر 2019م في الرياض إصدار كتاب بعنوان "نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري", ومشاركة منظمة اليونسكو في ورشة عمل مهمة ضمن فعاليات المنتدى بعنوان "نحو التغيير والتحول .. تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل المستقبل الذي نريد",ويعد كتاب "نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري" مرجعا مهما للمهتمين من الأكاديميين والباحثين في مجال الاتصال الجماهيري، حيث تمت ترجمته للمرة الأولى بطبعته العربية، وقام على ترجمته الأكاديمي والباحث في الدراسات الإعلامية الدكتور أيمن باجنيد، والباحثة الإعلامية عبير خالد.ويأتي الكتاب في نحو 900 صفحة من الحجم المتوسط، ويبدأ في جزئه الأول بمقدمة تناولت نشأة وسائل الإعلام الجماهيرية، وينتهي بخاتمة هي الجزء الثامن، تناولت مستقبل الاتصال الجماهيري.فيما تسعى منظمة اليونسكو من خلال مشاركتها ضمن فعاليات منتدى أسبار الدولي إلى تسخير تطور الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل أفضل وخدمة للإنسانية كلها، إلى جانب ضمان عدم تحول الذكاء الاصطناعي إلى نقمة على الإنسان والمساس بحقوقه، فضلاً عن الإضرار بالبيئة والنظم البيئية من خلال بناء إطار اخلاقي، أو منظومة مبادئ تنظم التكنولوجيا والعلم وتطبيقاته.وتتمحور ورشة العمل حول مناقشة الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وتتناول أهمية تأسيس ما يمكن أن يسمى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يكون الإنسان هو محورها.وتأتي مشاركة اليونسكو في إطار شراكة علمية بين اليونسكو ومنتدى أسبار الدولي الذي سعى لتوثيق سُبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات العلمية الكبرى على صعيد التنمية المستدامة والتحول الشامل نحو مجتمعات يعتمد اقتصادها على المعرفة.// انتهى //16:55ت م0182