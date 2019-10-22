الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسحقق عداء المنتخب السعودي للقوات المسلحة "الجندي" مازن بن ياسين الموتان الميدالية الفضية لسباق 400 متر في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة التي تستضيفها مدينة ووهان الصينية, وتأهل العداءان "الجندي" فهاد بن محمد السبيعي و"الجندي" عبدالعزيز بن ربيع الجدعاني إلى المرحلة الثانية لسباق 100 متر ، بينما تأهل "الجندي أول" علي بن أحمد العمري إلى نهائي سباق 3000 متر موانع.واحتل منتخب كرة الطاولة للفرق المركز الرابع عالمياً بعد أن نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية من المنافسات, فيما انطلقت المنافسات لفئة الفردي بمشاركة عدد كبير من أبرز لاعبي العالم.كما تأهل الرقيب أول حسين غويلي الحربي إلى نهائي مسابقة البندقية 300 متر "بطئ" بمجموع 574 نقطة, في المنافسات التي انطلقت اليوم لرماية البندقية "السريع والبطئ"، بالتزامن مع منافسات رماية المسدس, فيما اختتم منتخب القوات المسلحة للدراجات مشاركته في الدورة بنتائج إيجابية خلال المنافسات .وأكد مدير إدرة الشؤون الرياضية للقوات المسلحة رئيس البعثة المشاركة في الدورة العميد الركن شداد بن طالع العمري أن حصول اللاعب مازن الموتان على فضية سباق 400متر هو انعكاس للإعداد المميز للمنتخبات قبل بدء الدورة, مشيداً بإنجاز منتخب كرة الطاولة بتحقيق المركز الرابع وبنتائج منتخب الدراجات حيث أنها المشاركة العالمية الأولى لهم.وأهدى هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مشيداً في هذا الصدد بالمتابعة التي تتلقاها بعثة القوات المسلحة المشاركة من معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم.// انتهى //17:46ت م0200