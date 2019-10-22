الحديدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 170 كرتونًا من السلال الغذائية للمتضررين من حريق الخيام الذي اندلع مؤخرًا في مخيم بني جابر بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,020 فردًا.ويأتي ذلك مساندة من المملكة ممثلة بالمركز للمتضررين من حريق المخيم وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.//انتهى//17:48ت م0203