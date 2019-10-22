الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأعلنت مجموعة شركة الاتصالات السعودية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م، حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث بنسبة 5.96% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 14,114 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.08% لفترة التسعة أشهر من العام 2019م لتصل إلى 41,103 مليون ريال، كما ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الثالث بنسبة 0.89% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 7,921 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ إجمالي الربح 24,032 مليون ريال بارتفاع نسبته 9.47%.وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الثالث بلغ بنسبة 2.84% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 3,328 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ الربح التشغيلي 10,081 مليون ريال بارتفاع نسبته 14.96%، وارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال الربع الثالث بنسبة 2.13% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 5,237 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) 16,279 مليون ريال بارتفاع نسبته 12.68%، وكذلك ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث بنسبة 3.90% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2,746 مليون ريال، ولفترة التسعة أشهر بلغ صافي الربح 8,344 مليون ريال بارتفاع نسبته 8.73%.وأفادت "الاتصالان السعودية" أنها ستوزع أرباح نقدية مقدارها 2,000 مليون ريال على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2019م، أي ما يعادل 1 ريال للسهم الواحد، وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 1/3/ 1441هـ الموافق 29 /1/ 2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 22 / 3 / 1441هـ الموافق 19 / 11 / 2019م.وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن ارتفاع صافي الربح لفترة 9 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 8.73%، وارتفاع صافي الربح للربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 3.90% يعود - بعد توفيق الله - للأداء القوي والمستمر للشركة، مدعومةً بارتفاع إيرادات قطاع المستهلك والنواقل والمشغلين والشركات التابعة للمجموعة.وبين المهندس الناصر، أن الشركة اليوم تمثل دوراً محورياً لتمكين التحول الرقمي، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 حيث لم تدخر أي جهود للاستثمار في مجالات دعم الحلول الإبداعية والتحول الرقمي، وقد قامت بتطوير المدفوعات الرقمية والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتبقى في مصاف أفضل شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم.// انتهى //17:57ت م0204