القاهرة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم.ويناقش الاجتماع، على مدى يومين، تقرير قطاع الشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة وقرارات مجلس وزراء العدل العرب ذات الصلة وكذلك ملاحظات الدول العربية، ومناقشات الخبراء المشاركين بشأن مسألة تجريم دفع الفدية.// انتهى //18:02ت م0205