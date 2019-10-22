القدس المحتلة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مواطناً مقدسياً على هدم منزله شرق مدينة القدس المحتلة.وقال أمين سر حركة فتح في جبل المكبر إياد بشير أن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي سلطان بشير، على هدم منزله بيده ببلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال.// انتهى //18:04ت م0206