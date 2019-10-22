بيروت 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بيروت اليوم، سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم سفراء الولايات المتحدة ، روسيا ، فرنسا ، بريطانيا ، ألمانيا، إيطاليا ، الاتحاد الأوروبي ، القائم بالأعمال الصيني ، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح.وقد أطلع الرئيس الحريري السفراء على جديّة الإجراءات التي طال انتظارها، والتي اتخذت بالأمس من قبل الحكومة، سواء كانت كجزء من مشروع موازنة العام 2020 ليتم إقرارها ضمن المهله الدستوريةأو من خارج الموازنة، مؤكداً أنّ هذه الإجراءات المتوخاة وغيرها ليست سوى خطوة أولى.// انتهى //18:06ت م0207