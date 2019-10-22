نيويورك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم, على ارتفاع بعد أن حدّت مجموعة من إعلانات الأرباح الإيجابية من المخاوف حيال النمو المحلي وتداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية، بينما دعم ارتفاع في سهم بيوجن قطاع الرعاية الصحية.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 22.79 نقطة بما يعادل 0.08% ليصل إلى 26850.43 نقطة، وأرتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 4.01 نقاط أو 0.13 % إلى 3010.73 نقاط، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 25.14 نقطة أو 0.31% إلى 8188.12 نقطة.// انتهى //18:07ت م0208