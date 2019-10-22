باريس 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي مارييل دي سارنيز.وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى فرنسا بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة المجال البرلماني.كما تم تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:12ت م0212