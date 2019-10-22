عام / بلدية مركز صوير تستعد لموسم الأمطار
الثلاثاء 1441/2/23 هـ الموافق 2019/10/22 م واس
صوير 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس
نفذت بلدية مركز صوير خلال الأيام الماضية حملة تنظيف وصيانة لمجاري السيول و مصائد الأمطار وشبكات تصريف مياه ودرء أخطار السيول استعدادًا لموسم الأمطار .
وأوضح رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة أن هذه الحملة تأتي بناءً على توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، حيث تسعى البلدية إلى أخذ التدابير الضرورية و اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين ، والاستعداد المبكر ومعالجة العقبات والصعوبات قبل موسم الأمطار من خلال هذه الحملة للتأكد من صلاحية تلك المجاري ، والحد من أخطار السيول و توفير السبل الممكنة في تجاوز تلك الأخطار .
وأكد رئيس البلدية على ضرورة عدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية و التي تعيق من تدفق المياه ، مطالبًا الجميع للتعاون بما فيه مصلحة الجميع .
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19:19ت م
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