سكاكا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسأودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف اليوم أكثر من 8.5 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6618 طالباً وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لتسعة أيام من شهر ذو الحجة لعام 1439هـ، ولشهر محرم وصفر وربيع الأول لعام 1440هـ.// انتهى //19:20ت م0221