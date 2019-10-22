صعـدة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساستهدفت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، اليوم، رتلًا عسكريًا للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال رشاحة الإستراتيجية في جبهة كتاف البقع شمالي محافظة صعدة شمال اليمن, بعد محاولتها التسلل داخل التباب والمرتفعات.وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية نقلًا عن مصدر عسكري، بأن قوات الجيش الوطني كسرت هجومًا للميليشيات في جبال رشاحة الإستراتيجية والمليل التابعة لمديرية كتاف البقع، مشيرًا إلى أن الميليشيا تكبدت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عشرات الآليات القتالية دون إحراز أي تقدم يذكر.// انتهى //19:24ت م0222