امستردام 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسيواجه فريق تشلسي الإنجليزي مضيفه أياكس أمستردام الهولندي غدا الأربعاء ، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، بعدما كان تعرّض للخسارة على أرضه أمام فالنسيا الإسباني صفر-1 في مباراته الافتتاحية، وفاز على ليل الفرنسي خارج ملعبه 2-1 ، في حين أياكس المتصدر فاز بالمباراتين على نفس الخصمين وبنتيجة واحدة 3-صفر .// انتهى //19:26ت م0223