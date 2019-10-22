رياضي / دوري أبطال أوروبا لكرة القدم : تشلسي الإنجليزي يواجه أياكس الهولندي غدًا
الثلاثاء 1441/2/23 هـ الموافق 2019/10/22 م واس
امستردام 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس
يواجه فريق تشلسي الإنجليزي مضيفه أياكس أمستردام الهولندي غدا الأربعاء ، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، بعدما كان تعرّض للخسارة على أرضه أمام فالنسيا الإسباني صفر-1 في مباراته الافتتاحية، وفاز على ليل الفرنسي خارج ملعبه 2-1 ، في حين أياكس المتصدر فاز بالمباراتين على نفس الخصمين وبنتيجة واحدة 3-صفر .
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19:26ت م
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