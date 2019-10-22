عمّان 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم، رئيس أركان القوات المسلحة الأرميني الفريق أرتاك دافتيان، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //19:27ت م0226