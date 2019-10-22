القاهرة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزه الأول في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على حساب ضيفه إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد أسوان، في إطار الأسبوع الخامس من الدوري.وسجل هدف أسوان اللاعب عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31، وبهذا الفوز، رفع نادي أسوان رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الـ14 بجدول الدوري المصري الممتاز، بينما ظل إنبي في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.// انتهى //19:38ت م0229