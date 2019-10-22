واشنطن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واسنفذت السلطات المحلية في ولاية تكساس الامريكية حظراً للتجول في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس بعدما حطم إعصار قوي منازل وتسبب في إنقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة الثانية على التوالي حيث بلغت أقصى سرعة للرياح 225 كيلومترا في الساعة , وألزمت شرطة دالاس السكان بعدم الخروج بين السابعة مساء والسابعة صباحا.وافادت شركة أونكور للمرافق أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 42 ألف شخص مما دفعها للاستعانة بالطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة في جهود إصلاح الخطوط المتضررة.// انتهى //19:39ت م0230