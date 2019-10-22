بغداد 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واساعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري اليوم, عن مقتل قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي في اعتداء ارهابي.وافاد الوزير في تصريح مقتضب لوكالة الانباء العراقية الرسمية بان اللواء اللامي قتل اثناء عملية تصدي لاعتداء نفذته عصابات داعش الإرهابية, من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.وكان مصدر أمني محلي عراقي اعلن للصحفيين اليوم بان الحادث وقع في ناحية مطيبيجة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.// انتهى //19:41ت م0231